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مانشيني يعلن جاهزية فيراتي لمواجهة ويلز

السبت 19/يونيو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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يبدأ لاعب وسط المنتخب الإيطالي لكرة القدم ماركو فيراتي، مباراة فريقه المقبلة أمام ويلز يوم الأحد المقبل، في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بعد تعافيه من مشكلة في الركبة.

وقال مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني اليوم السبت: "ماركو يحتاج للعب، بعد أيام كثيرة من التدريبات هو بخير، دعونا نرى كيف ستكون حالته بعد نهاية الشوط الأول، وكيف سيشعر".

ولم يشارك فيراتي في مباراتي المنتخب الإيطالي أمام تركيا وسويسرا.

وضمن المنتخب الإيطالي التأهل لدور الـ16 بعد فوزه بأول مباراتين في المجموعة الأولى بنتيجة واحدة 3-0.

ويتوقع إجراء تغييرات أخرى في تشكيلة الفريق، ويبدو أنه تقرر أن يبدأ المهاجم أندريبا بيلوتي، بالإضافة للخيارين الهجوميين فيديريكو كييزا وفيديريكو بيرنارديسكي.

وقال المدرب: "لدينا 26 لاعباً على نفس المستوى، للمباراة الثالثة التي ستقام في درجة حرارة تصل 32 درجة مئوية، ستحتاج للاعبين جدد".

ومن الممكن أن يحصد المنتخب الإيطالي صدارة المجموعة في حال الفوز على ويلز.
وقال مانشيني: "سنلعب في لندن أو أمستردام (في دور الـ16)".

وأضاف: "هذه ليست مشكلة حقيقية بالنسبة لنا، لا يوجد فرق في من يلعب- نلعب من أجل الفوز، حتى لو كانت مباراة ويلز هي الثالثة لنا في ظرف عشرة أيام ولن تكون سهلة".

وكان منتخب ويلز خرج من بطولة أمم أوروبا 2016 من الدور قبل النهائي للبطولة، ويلعب آرون رامسي، نجم منتخب ويلز، لفريق يوفنتوس ومانشيني يعلم جيداً الخطر الذي يشكله.

وقال للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "ويلز فريق يصعب مواجهته، لسنوات، حافظوا على تواجدهم في الجزء العلوي من تصنيف الاتحاد الدولي، لديهم لاعبين جيدين، إنهم فريق بريطاني نموذجي، أقوياء جسدياً، وهنا حصدوا أربع نقاط".

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مانشيني يعلن جاهزية فيراتي لمواجهة ويلز التدريب (يورو 2020)

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