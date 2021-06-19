شطة يطالب الأهلي بتقديم شكوى ضد الترجي





قال الكابتن عبد المنعم شطة، رئيس الإدارة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي السابق، إن أداء الأهلي في مباراته مع الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية،- والتي انتهت بفوزه بهدف نظيف- كان فوق العادة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أداء الحكم كان ممتازا في المجمل وسيطر على بعض الأمور والمواقف بحرفية كبيرة، ولم يجامل أحدًا ولم تكن له هفوات كبيرة.

واستكمل عبد المنعم شطة، أن هناك عقوبات كبيرة تنص عليها لائحة الاتحاد الأفريقي على الشماريخ، حيث تصل العقوبة لـ 30 ألف دولار في المرة الأولى، وتصل لاستبعاد الفريق من اللعب على ملعبه حال تكرار استخدام الشماريخ.

وأشار رئيس الإدارة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي السابق، إلى أنه يجب على الأهلي ألا يترك حقه وعليه التقدم بشكوى لمراقب مباراة اليوم أمام الترجي وإلى لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي، على أن تتضمن الشكوى كل ما شاهدته المباراة.

وأكد أن تأجيل المباراة لمدة ساعة من شأنه أن يصيب اللاعبين بالإحباط، موجها التحية للخطيب لتواجده على رأس بعثة الأهلي في رادس لما له كبير الأثر في طمأنة اللاعبين.

وأردف أن الجمهور لها مفعول السحر في المباريات، ولذا يجب العمل على حضور جماهير في مباراة الأهلي المقبلة وكل المباريات حيث إن الأوضاع الأمنية في مصر مستقرة وتسمح بحضور جماهيري.

واختتم الكابتن عبد المنعم شطة، رئيس الإدارة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي السابق، أنه يجب ألا يعتمد لاعبي الأهلي على نتيجة مباراة اليوم، وعليهم التركيز في المباراة المقبلة، حيث إنها مباراة صعبة ومهمة.