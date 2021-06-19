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استشاري في بريطانيا: التطعيم بلقاحين مختلفين أثبت فعاليته..وإعطاء الجرعة الثالثة وارد

السبت 19/يونيو/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال ضياء الدين كامل، أستاذ واستشاري علم الأمراض في بريطانيا، إن بعض الدول بدأت في تطعيم مواطنيها بجرعتين مختلفتين من لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا الإجراء ثبت أنه يعطي فعالية أعلى مما تلقى التطعيم من نوع واحد من اللقاحات.

وأضاف "كامل" في حواره عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أنه مؤخرًا أثير في ألمانيا هذا الإجراء وقامت بإعطاء الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا والثانية من فايزر أو مودرينا ووصلت الفاعلية في هذه الحالة إلى 90% وزادت الأجسام المضادة في الجسم بشكل أفضل ممن تلقى جرعتين من لقاح واحد.

وفي ذات السياق أشار إلى أنه يتم التفكير حاليًا في إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات خاصة مع التحورات الأخيرة والمستمرة للفيروس ولقاح سينوفارم الصيني من أوائل اللقاحات التي بدأ التفكير في إعطاء جرعة ثالثة منها لمواكبة الطفرات التي حدثت في الفيروس.

وأوضح أستاذ واستشاري علم الأمراض في بريطانيا، أن هناك 6 دولة هي الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، كندا وإسرائيل بدأت في التفكير بإعطاء اللقاحات للأطفال من سن 12 وحتى 18 عامًا وتم إجراء تجارب سريرية أعطت نتائجها الخطر الأحمر لاستخدامه، ولكن هناك مناشدة من منظمة الصحة العالمية لهذه الدول بتأجيل هذه الخطوة ومساعدة الدول التي لا تستطيع الحصول على اللقاحات لمواطنيها في دول العالم الثالث.

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