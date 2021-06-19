إرتفاع ضحايا حادث إنقلاب سيارة من أعلى كوبري الإخصاص لـ 3 أشخاص

فارق الشخصان المصابات إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري الإخصاص بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، الحياة متأثرين بإصاباتهما، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا ما بين متوفى ومصابين بنطاق مركز الصف.





كشفت المعاينة الأولية والفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي أعلى الكوبري المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى انقلابها وسقوطها من أعلى الكوبري.





وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.