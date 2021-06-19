رئيس الأوبرا: التخلص من القطط مسؤلية الطب البيطري

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رئيس الأوبرا: التخلص من القطط مسؤلية الطب البيطري
السبت 19/يونيو/2021 - 10:08 م
داليا الحسين
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قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه تم فتح تحقيق عما يتردد حول تسميم القطة الشهيرة بقطة الأوبرا، مؤكدا أن أولاد القطة مازالوا موجودين في الحديقة".
وأضاف رئيس دار الأوبرا، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"أن وجود القطط كان مقلقا للعاملين بسبب الأسلاك، وطلبوا مننا التخلص منها، فاتصلنا بالجهات المنوطة بها معالجة هذه الأمور وهي إدارة الطب البيطري".
وأردف:"من المفترض أن الطب البيطري بياخدوا القطط يودوها إيواء يبعدوها عن المكان، عمرنا ما سمعنا عن التسميم، عمرنا ما سمعنا تسميم كلب أو قطة".
ولفت إلى إن الطب البيطري بيعملوا إجراءتهم بدون الرجوع إلى دار الأوبرا، كما كشف أن من أببلغه أن القطة تم تسميمها، لم ير القطة وهي مسممة.
وعقب الدكتور محمد الباز، أن تسميم القطط أمر مزعج إنسانيا، وأنه توجد الكثير من الحلول للتعامل مع القطط.
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