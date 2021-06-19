رئيس الأوبرا: التخلص من القطط مسؤلية الطب البيطري



قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه تم فتح تحقيق عما يتردد حول تسميم القطة الشهيرة بقطة الأوبرا، مؤكدا أن أولاد القطة مازالوا موجودين في الحديقة".



وأضاف رئيس دار الأوبرا، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"أن وجود القطط كان مقلقا للعاملين بسبب الأسلاك، وطلبوا مننا التخلص منها، فاتصلنا بالجهات المنوطة بها معالجة هذه الأمور وهي إدارة الطب البيطري".



وأردف:"من المفترض أن الطب البيطري بياخدوا القطط يودوها إيواء يبعدوها عن المكان، عمرنا ما سمعنا عن التسميم، عمرنا ما سمعنا تسميم كلب أو قطة".



ولفت إلى إن الطب البيطري بيعملوا إجراءتهم بدون الرجوع إلى دار الأوبرا، كما كشف أن من أببلغه أن القطة تم تسميمها، لم ير القطة وهي مسممة.



وعقب الدكتور محمد الباز، أن تسميم القطط أمر مزعج إنسانيا، وأنه توجد الكثير من الحلول للتعامل مع القطط.

