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عمرو أديب عن فوز الأهلي أمام الترجي: "شريف جاب جول بلياردو"

السبت 19/يونيو/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي على نظيره التونسي في دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "مبروك للنادي الأهلي فاز في موقعة رادس.. ولكن شريف الحريف جاب جول بلياردو".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "شريف ده عاملي هنتريش بأجنحة محلق.. لاعب متمكن"، مشيرا إلى أن أداء النادي الأهلي كان الأفضل في المباراة.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "لما الأهلي بيلعب فالخارج كلنا بنقف وراه"، موجها التحية إلى الكابتن محمود الخطيب".

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