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أشرف زكي: سنحاسب محمد رمضان حال ثبوت إساءته لسميرة عبدالعزيز

السبت 19/يونيو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه تفاجئ بواقعة الفنان محمد رمضان والفنانة سميرة عبدالعزيز، خاصة وأن هذه الواقعة قديمة منذ فترة ما، كما أنه أندهش مما حدث وتلفظ به الفنان محمد رمضان تجاه الفنانة الكبيرة، مشددًا على أن الفنانة سميرة عبدالعزيز رمز من رموز الفن في مصر والوطن العربي.

وأشار "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تابع واقعة تلفظ محمد رمضان على الفنانة القديرة كتابيًا، وعلى الفور خرج مجلس الإدارة ببيان سريع وتقديم الاعتذار للفنانة، كما أنه تحدث اليها بخصوص تقديم شكوى في الواقعة، إلا أنه ليس هناك علاقة تربط بين محمد رمضان والفنانة سميرة عبدالعزيز.

وتابع: "هذه الواقعة لو حدثت بالفعل سيحاسب محمد رمضان، وشقيق الفنان محمد رمضان تواصل معي ويطلب التحقيق في ما ظهر وبرر بأن هذه الصفحات "فيك"، كما أنه على مسافة واحدة من الواقعة ولا يدين أحد، بالإضافة إلى أنه لن يقبل أي إهانة لشخص في الوسط الفني، متابعًا: "لو حد أهان فنان هنفصله".

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