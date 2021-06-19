البنوك الصينية تبيع نقد اجنبي بقيمة 1.1 تريليون يوان خلال مايو

شهدت البنوك التجارية الصينية فائضا صافيا لتسويات النقد الأجنبي بلغ 146.8 مليار يوان (حوالي 22.81 مليار دولار أمريكي) في مايو، وفق ما ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم الجمعة.

وأوضحت بيانات من الهيئة المذكورة أن مشتريات البنوك من النقد الأجنبي بلغت 1.24 تريليون يوان، بينما بلغت مبيعاتها 1.1 تريليون يوان.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، سجلت البنوك التجارية فائضا صافيا من تسويات النقد الأجنبي بقيمة 734.7 مليار يوان.

وقال وانغ تشيون يينغ، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي والمتحدث باسمها، إن سوق النقد الأجنبي في البلاد كان مستقرا بشكل عام في مايو، عازيا تحقيق فائض في تسويات النقد الأجنبي إلى الفائض التجاري نتيجة مواصلة تجارة الصين الخارجية توسعها.

وكشفت بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن الصين واصلت تسجيل تدفقات منتظمة للرساميل عبر الحدود في مايو. وبلغ صافي الزيادة في حيازة المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات المحلية 23.7 مليار دولار أمريكي.

وقال وانغ إنه من المتوقع أن تظل سوق النقد الأجنبي في الصين مستقرة بشكل عام، مضيفا أن تحرك سعر صرف اليوان في الاتجاهين سيصبح وضعا طبيعيا.