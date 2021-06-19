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رئيس دار الأوبرا: إحالة المخطأ إلى أكبر جهات التحقيق بالدولة حال ثوبت مقتل القطة

السبت 19/يونيو/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الاوبرا المصرية، إن واقعة "قطة المهرجان" التي أثارت الجدل تتعلق بقطة واحدة كانت متواجدة باستمرار في المسرح الصغير منذ سنوات.

ونفي "صابر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، أن يكون عدد القطط التي توفيت أكثر من واحدة معقبًا: "كانت قطة واحدة وفوجئت على التواصل الاجتماعي أن القصة تحولت لصيغة الجمع " قطط ".

وأضاف أن القطة بعدما أنجبت صغارها أحدثت ضجيجاَ وشكوى، الأمر الذي دفعنا للاتصال بالجهات المختصة ممثلة في مديرية الطب البيطري، للتعامل معها فنيًا وبالفعل أخذوا صغارها ووضعوها في الحديقة الخارجية ".

واكد انه لم يعلم بتفاصيل التعامل مع القطة، لأنه تم إخطاره بأن التعامل معها حدث وفقًا لتقرير طبي، لكنه فوجيء بالحديث عن أن القطة ماتت، مستطردًا: "عندنا عشرين قطة شبهها موجودة في ساحة الاوبرا الخارجية، وماحدش عملهم حاجة".

وتابع: "قررنا فتح تحقيقًا لمعرفة ما حدث ومن سيخطيء سيأخذ عقابة، معقبًا: "القطط الصغيرة ولادها موجودين في الحديقة زي ماهما، لكن بالنسبة للكبيرة لسه بنعرف ماذا فعل معها الطب البيطري، هل أخذها معه أم أم قام بتقلها ؟ التحقيق سيثبت ماحدث ".

كاشفًا أن نتائج التحقيق ستظهر ولن تتواني الاوبرا في إحالة التحقيق في حال ثبوت مقتل القطة لأكبر جهات تحقيق منوط بها البت في الامر، متابعًا: "ما حدش عندنا بيدي تعليمات بالقتل، والطبيعي لما بيكون فيه حيوانات مع وجود شكوى بيتم نقل هذه الحيوانات الاليفة لموقع أخر.. وبكرر مافيش تعليمات بالقتل ".

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