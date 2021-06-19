محمد شديد: كورونا فرض واقعًا جديدًا على مجتمع الأعمال



قال المهندس محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال، إن الشركات المصرية تمتلك باعًا طويلًا من الخبرات المتراكمة ويمكن تطويعها والاستفادة منها؛ حيث تهدف اتصال من وراء هذا الحدث إلى البحث عن توفير فرص استثمارية في القطاعات المصرية المختلفة؛ وتعزيز العلاقات بين مصر وباقي الدول الإفريقية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف "شديد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا فرض واقعًا جديدًا على مجتمع الأعمال مع التواصل بشتى الطرق مع العالم الخارجي، مشيرًا إلى أن السوق الأوروبية تعد سوقًا واعدًا أمام الشركات المحلية.



وأوضح أن الاستثمار مع السوق الأوروبية سيساهم في منح رجال الأعمال في البلدين فرصة قوية لإقامة المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، حيث تمتلك مصر علاقات قوية مع دول الاتحاد الأوروبي وهو ما يؤكد على عمق العلاقات وإزالة أي تحديات قد تعوق التعاون بين الدول في شتى المجالات سواء كانت الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وغيرها.



