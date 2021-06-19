Advertisements

خبير أمن معلومات: مصر من أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي

السبت 19/يونيو/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قال المهندس محمود توفيق، استشاري أمن المعلومات، إن مصر حافظت على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميًا في تقديم خدمات التعهيد.

وأضاف "توفيق"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر جاءت ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي في 2020، وتقدم ترتيب مصر 55 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في العام الماضي؛ لتصبح في المركز الـ56 عالميا مقارنة بالمركز الـ111 في عام 2019.

وأشار استشارى أمن المعلومات، إلى أن منصة مصر الرقمية تُقدم العديد من الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن هناك جهة مختصة لإصدار التوقيع الإلكتروني بعد التحقق من الهوية، موضحًا أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أخبار تهمك

موعد مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري المصري الممتاز

منذ ثلث ساعة

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 8 ساعات

جريزمان يكشف عن وجهته المقبلة بعد مغادرة برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يهزم الترجي التونسي في رادس ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

شطة يطالب الأهلي بتقديم شكوى ضد الترجي

منذ ساعة الا ربع

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي على الترجي

منذ ساعة

بعد الفوز على الترجي.. 3 سيناريوهات تمنح الأهلي بطاقة التأهل إلى النهائي الأفريقي

منذ ساعة

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:27 م

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

05:27 م

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

09:29 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

موعد مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري المصري الممتاز

10:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة