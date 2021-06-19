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موعد مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري المصري الممتاز

السبت 19/يونيو/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام مصر المقاصة بالدوري  المصري

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تغلب على أسوان بثلاثية نظيفة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وتقام مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء يوم 27 من شهر يونيو الجاري.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس عند تمام الساعة السابعة من مساء يوم 27 يونيو الجاري.

الجدير بالذكر أن الفارس الأبيض يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 58 نفطة من 26 جولة خاضها الفارس الأبيض بالمسابقة المحلية.

وحقق أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 وهزم في مناسبتين هذا الموسم.

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