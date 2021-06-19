"البحوث الفلكية" تُعلن يوم الاثنين 21 يونيو بداية فصل الصيف رسميًا

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه ثبت أن يوم الاثنين المقبل الموافق 21 يونيو المقبل هو بداية الصيف فلكيًا، مشيرًا إلى أنه سيكون أطول يوم في السن نتيجة لاقتراب الشمس من مدار السرطان.



وأضاف "القاضي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن الصيف شهد تغيرات كبيرة في درجات الحرارة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري.



وأشار إلى أن هناك ظواهر فلكية تصاحب فصل الصيف تتمثل في عدد من زخات شهب وبعض الاقترانات السماوية، مناشدًا المواطنين المهتمين بالفلك بمتابعة هذه الظواهر والاستمتاع بها.



وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 20 يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.