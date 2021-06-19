"الزراعة" تواصل تقديم الدعم الفني للمزارعين في 5 محافظات

يواصل قطاع الارشاد الزراعي، ممثلا في الادارة المركزية للبساتين، والادارة المركزية للارشاد الزراعي، زياراته ولجانه المكثفة بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول لتوصيل المعلومة الارشادية لهم.

وأعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، نشاط مكثف للقطاع ممثلا في الادارتين المركزيتين للبساتين والارشاد الزراعي، شملت المرور على ٥ محافظات: المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، والوادي الجديد.

وأكد رئيس قطاع الارشاد الزراعي، انه يتم تكثيف المرور على المحافظات المختلفة، من خلال لجان مشكلة من الادارات المختلفة التابعة للقطاع ، للتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول، وعقد الندوات الارشادية والتوعوية، والتوسع في نشر التوصيات الزراعية، ودعم المزارعين بالمعلومات لاتباع الممارسات الزراعية السليمة والحديثة والجيدة، فضلا عن التعرف على المشاكل التي تواجههم، والعمل على حلها في حينه، بما يساهم في زيادة انتاجيتهم من المحاصيل المختلفة، وبالتالي زيادة دخولهم، فضلا عن تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

ومن جانبه قال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، انه تم من خلال لجان الادارة، المرور على الزراعات في محافظات: المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، لافتا الى انه تم بالتنسيق مع المعاهد البحثيه المتخصصة للنهوض بمحصول الموز، تم المرور على زراعات الموز بمركز منوف بمحافظة المنوفية، ومركز زفتى بمحافظة الغربية، للتأكيد على اهمية استخدام الطرق العلميه الحديثه واستخدم أسلوب الرى المطور لمحصول الموز، والتحول لنظم الري الحديث، فضلا عن الاطمئنان على حالة المحصول، في اطار مشروع مقاومه مرض تورد القمه والتبرقش فى الموز.

واوضح انه تم توصية المزارعين بضرورة الاهتمام بالرى و عدم الإسراف فى المياه فضلا عن التوجيه بالمقنن السمادى الموصى به، والفحص الدورى للنباتات و ازاله النباتات المصابة بالتورد، كذلك الرش الدورى لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصه بإحدى المبيدات الموصى بها.

واشار رئيس الادارة المركزية للبساتين، انه تم ايضا تفقد نموذج للصوب الزراعية بنظام الاكوا بونيك بناحية ابوحماد بمحافظة الشرقية، والتي يتم تنفيذها تحت اشراف الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، وذلك في اطار نشر النظم الحديثة في الزراعة، لافتا الى انه تم المرور ايضا على زراعات الصوب لانتاج الشتلات و الخضر بالحقول المكشوفة بمحافظة الغربية حيث تم توعية المزارعين باحدث التقنيات الحديثة ونشر الوعى باهمية الزراعة بالتقنيات المتقدمة مستخدمين الاساليب الحديثة في الرى والتسميد، وقال انه تم ايضا المرور على الصوب والمحاصيل البستانية، بجمعية العدالة بالمراقبة العامة للتعاونيات بالدقهلية، لمعاينة شكوى أحد المواطنين، مزارع لعدد ٥٠ صوبة منزرعة فلفل، تم فحصها جميعا واعطاء التوصيات الفنية للمزارع.

وفي سياق متصل قال الدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، انه تم المرور على محافظات الوادي الجديد، والغربية والدقهلية، لتفقد حالة المحاصيل الزراعية المختلفة بهذه المحافظات، والاطمئنان عليها، حيث تم المرور ضمن الحملة القومية للاذرة الشامية بمحافظة الغربية، كذلك تم المرور على عدد من الزراعات المختلفة للمحاصيل الحقلية بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

واشار الى انه تم عقد ندوة ارشاديه عن الحقول الارشادية للارز الجاف، بمقر المركز الارشادي بمركز الخارجة في محافظة بالوادي الجديد، بحضور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة واساتذة من مركز البحوث الزراعية، وجامعة الوادي الجديد.