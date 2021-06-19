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وزير التعليم العالي: خضنا تحدي إجراء الامتحانات الجامعية ونجحنا

السبت 19/يونيو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنهم يعملون على تطوير وضع التعليم العالي في مصر، مشيرا إلى أنهم قاموا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في 2014 وتم إدخال نظام الساعات المعتمدة.
وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن كل الجامعات الخاصة تعمل تقريبا بنظام الساعات المعتمدة، لافتا إلى أنهم جعلوا كل كلية تحدد عدد الساعات المطلوبة للتخرج، مضيفا: "لو مثلا 162 ساعة في كلية الهندسة مستحيل حد يخلصهم قبل 4 سنوات".
وأكد أنه ليس هناك أمر صعبا على مصر، مضيفا: "تواصلنا مع النقابات لدراسة نظام الساعات المعتمدة"، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة بها عدد من الجامعات الدولية، والتي بدورها تجذب كثير من الطلاب الوافدين، وتزيد من التنافس مع الجامعات الحكومية والأهلية.
وعن الامتحانات الجامعية، أوضح أنه تم امتحان 3 مليون طالب جامعي، وتم الاقتراب من انتهاء الامتحانات، معلقا: "صممنا نخوض هذا التحدث وننجح به".

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