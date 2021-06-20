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عاجل.. بشرى سارة من وزير التعليم لطلبة الثانوية بشأن الامتحانات
الأحد 20/يونيو/2021 - 12:40 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنّ هناك 22.5 مليون طالب أدوا الامتحانات في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي الفترة الماضية دون أي قلق أو مشاكل، معلقا: "ده رقم فلكي".
وعن امتحانات الثانوية العامة، قال "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنّها ستكون "بسيطة" مضيفًا: "الامتحان أبسط مما سبق.. مجرد اختيارات، معتقدش طالب عنده 17 سنة مش هيعرف يظلل دايرة وهو كان بيعمل كده فالحضانة".
ونصح طلاب الثانوية العامّة، قائلًا: "ذاكروا الدروس، ومتشغلوش نفسكم بحاجة"، منوها بأنّ تدخل الأمهات في امتحان أبنائهم بالثانوية العامة أمر غير صحي، ويضر بمصلحة الطلاب، معلقًا: "الأمهات بيقولوا هما ولادنا أخطبوط عشان يجابوا على البابل شيت والتابلت.. وإحنا بنقولهم أنه أمر اختياري مش محتاج أخطبوط ولا حاجة".
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