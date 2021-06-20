عاجل.. بشرى سارة من وزير التعليم لطلبة الثانوية بشأن الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنّ هناك 22.5 مليون طالب أدوا الامتحانات في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي الفترة الماضية دون أي قلق أو مشاكل، معلقا: "ده رقم فلكي".





وعن امتحانات الثانوية العامة، قال "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنّها ستكون "بسيطة" مضيفًا: "الامتحان أبسط مما سبق.. مجرد اختيارات، معتقدش طالب عنده 17 سنة مش هيعرف يظلل دايرة وهو كان بيعمل كده فالحضانة".



