إعلامي لبناني: المصريون لديهم مزاج خاص وأصعب جمهور يمكن اختراقه

قال الإعلامي اللبناني نديم قطيش، إنّ الشعب المصري له حق في أن يفرح ويسعد، لأنه عاش 10 سنوات منذ عام 2011 يحاول البناء والنهوض من جديد، ويجب أن يسترخي الآن.





وأضاف "قطيش"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنّه عمل في فضائيات عربية كثيرة، وله خبرة كبيرة بهذا المجال، منوهًا بأن أصعب جمهور اختراقه هو الجمهور المصري، إذ أنّهم لديهم مساحة إعلامية واسعة، وإعلاميين على مستوى جيد وكبير وهناك ساعات طويلة للقضايا مطروحة على الإعلام المصري، لافتا إلى أن الناس في مصر لهم مزاج خاص في متابعة قضاياهم.



