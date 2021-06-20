اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لـ"الأطباء"

أعلنت النقابة العامة للأطباء فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بدايةً من اليوم الأحد، أمام المرشحين الراغبين فى تقديم أوراقهم لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، على أنّ يُغلق باب الترشح 30 يونيو الجاري.





وتستمر اللجنة الانتخابية فى تلقى طلبات الترشح من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.





ومن المقرر أن يُفتح باب الطعون من 10 يوليو وحتى 14 يوليو المقبل، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون 17 يوليو، على أن يُفتح باب التنازلات من 26 يوليو وحتى 30 يوليو، وستُعلن القائمة النهائية يوم 10 أغسطس 2021، على أن تجري الانتخابات الجمعة 8 أكتوبر المقبل.





وحددت اللجنة الأوراق المطلوبة عند الترشيح لانتخابات التجديد النصفي، تتضمن إحضار المتقدم ما يفيد القيد بالنقابة الفرعية، وما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2020، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وصورة "كارنيه" النقابة الساري.





وبالنسبة لمرشحي القطاعات لعضوية النقابة العامة يشترط أنّ يكون مقيدًا بإحدى النقابات في نطاق القطاع.





وتضمنت المقاعد المقرر إجراء الانتخابات عليها بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات الفرعية مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد 3 فوق السن و3 تحت السن.





و بشأن أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوي الجمهورية تضمنت 3 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد.





أما أعضاء مجلس النقابة العامة عن المناطق الجغرافية تضمن عضو واحد فقط عن كل منطقة.



