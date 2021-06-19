على نهج راموس.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الفرنسي، رافاييل فاران، مدافع فريق ريال مدريد، قد اتخذ قرارًا بالرحيل عن النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت "El Golazo de Gol" الإسبانية، أن فاران سيرحل عن النادي الملكي، هذا الصيف، وسوف يُعلن عن قراره بعد نهاية مشاركته رفقة منتحب بلاده في أمم أوروبا 2020.

وكان ريال مدريد قدم عرضين لـ "فاران" من أجل التجديد، لكن المدافع الفرنسي، رفض بشكل قاطع التجديد للنادي الملكي وعازم على الرحيل.

ويرغب أكثر من نادٍ أوروبي في التعاقد مع فاران على رأسها، مانشستر يونايتد، تشيلسي، إلى جانب باريس سان جيرمان.

يذكر أن المدافع الفرنسي لم يتوصل إلى أي اتفاق بشأن التجديد، وينتهي عقده في 30 يونيو 2022.