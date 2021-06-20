فتاة تحرش المطار: "لم أتوقع سرعة الحكم .. وحسيت إن ليا ظهر يحميني"

علقت البلوجر بسمة بشاي، المعروفة إعلاميًا بفتاة تحرش المطار، على سرعة إصدار حكم قضائي يتعلق بالجاني صاحب الواقعة، قائلة: "لم أتوقع هذه السرعة نهائيًا في إصدار الحكم القضائي".





وتابعت "بشاي"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "ON"، مساء السبت: "أنا ماعنديش متابعين كتير في الأكونت بتاعي، خلاف دائرة الأصدقاء، وعندما قمت ببث مقطع الفيديو كانت نيتي أن يساعدني أحدهم بإرسال رقم أحد المسؤولين في المطار، لكن سرعة التفاعل مع الأزمة فاق التوقع، ومن الواضح أني لمست حاجة عند الناس".





وأضافت: "الموضوع كبر بسرعة وإحساسي في سرعة الحكم لا يمكن تخيله وأول مرة أحس أني عندي ظهر يحميني، وأن فيه قانون يحميني بدليل على الأرض، مش بس مجرد أمنيات أو احلام ".





ولفتت إلى أن عبارة "أهلًا بك في مصر" التي قالتها في مقطع الفيديو ساخرة من التحرش تستطيع الآن استخدامها بواقعية القصة وسرعة الحكم القضائي وبقول لكل الناس "أهلا بيكم في مصر".



