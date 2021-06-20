بعد فوز الأهلي.. أديب لـ عبدالحفيظ: "أنا بنهار يا سيد"

داعب الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "أنا بعمل معاك مداخلة لأني تفائلت بيك لما السنة اللي فاتت كلمتك وكسبنا".





ورد "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "يا أخي حرام عليك.. يعني أنا يطلع وشي حلو عليكم كمان.. أنا بنهار يا سيد"، ليعلق "عبدالحفيظ"، ضاحكا: "وده قمة الإعجاز الجماهيري".



