دوري أبطال إفريقيا| الوداد يسقط في ملعبه أمام كايرز تشيفز بهدف





وتلقى الوداد هزيمة مفاجئة على ملعبه أمام كايزر تشيفز بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق سمير نوركوفيتش في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.









ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب الأسبوع القادم في جنوب إفريقيا معقل فريق كايزر تشيفز.

سقط فريق الوداد المغربي بهدف نظيف أمام ضيفه فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.