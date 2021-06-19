كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم منتخب مصر

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موافقته على ضم نجم المنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث المارد الأبيض، تدعيم الجبهة اليمنى في ظل تواجد اقتراب التونسي حمزة المثلوثي من الرحيل، في الموسم الجديد لعدم القناعة الفنية.

ودخل نادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي والمنتخب الوطني الأولمبي، للحصول على توقيعه مع بداية الموسم الجديد.

ويعد العراقي، واحد من أفضل لاعبي الكرة المصرية بالوقت الحالي، وساهم مع المنتخب الوطني الأولمبي، في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو.



