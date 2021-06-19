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أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

السبت 19/يونيو/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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علق الفنان محمد رمضان على تصريحات الفنانة سميرة سعيد الأخيرة، التى أدعت فيها تطاوله عليها بالسب ووصفها ب"الشحاتة".


ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونفى ماورد من اتهامات سميرة عبد العزيز له، كما وجه الشكر إلى جمهوره ومحبيه الذين لم يصدقوا تصريحاتها.





وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز، قد كشفت في تصريحات سابقة عن توجيه الفنان محمد رمضان شتائم لها حيث قالت "لقيته بيبعتلي ويقولي ياحقيرة ياشحاتة أنا جزمة أمي أحسن منك وأنا باخد 20 مليون جنيه وانتي أجرك 20 ألف جنيه".

كما أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، على أن الشتائم التي وجهت لها ليست عبر رسائل خاصة وإنما كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد أصدقائها أرسلها لها.

جدير بالذكر أن نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي اعتذر لفنانة سميرة عبد العزيز حول "إهانتها" من قبل الفنان محمد رمضان.

وقال زكي إنه يعتذر للفنانة سميرة عبد العزيز عن الإهانة التي تعرضت لها من قبل النجم محمد رمضان، وأنه ومجلس نقابة المهن التمثيلية يتقدمان بالاعتذار للفنانة الكبيرة عما حدث معها.

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