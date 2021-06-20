تسكين 2089 أسرة من "بطن البقرة" في الأسمرات

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تسكين 2089 أسرة من "بطن البقرة" في الأسمرات
الأحد 20/يونيو/2021 - 12:18 ص
إسماعيل منطاوي
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قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنّ الأعمال الجارية لإزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.
وأضافت "عبدالمنعم"، أنه حتى الآن تم تسكين 2089 أسرة في مشروع الأسمرات السكني، المجهز بكامل الأثاث.
يذكر أنّ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أكد استمرار أعمال الإزالة، موضحا أنهم انتهوا من إزالة أكثر من 90% من المساكن العشوائية بالمنطقة، حيث أُزيل 591 عقارا عشوائيا حتى الآن من إجمالي 730 عقارًا بالمنطقة.
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