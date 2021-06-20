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تسكين 2089 أسرة من "بطن البقرة" في الأسمرات

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:18 ص
تسكين الأسر
تسكين الأسر
إسماعيل منطاوي
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قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنّ الأعمال الجارية لإزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأضافت "عبدالمنعم"، أنه حتى الآن تم تسكين 2089 أسرة في مشروع الأسمرات السكني، المجهز بكامل الأثاث.

يذكر أنّ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أكد استمرار أعمال الإزالة، موضحا أنهم انتهوا من إزالة أكثر من 90% من المساكن العشوائية بالمنطقة، حيث أُزيل 591 عقارا عشوائيا حتى الآن من إجمالي 730 عقارًا بالمنطقة.

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حي الأسمرات تسكين أسر بطن البقرة بوابة الفجر الفجر

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