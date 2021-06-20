تسكين 2089 أسرة من "بطن البقرة" في الأسمرات

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنّ الأعمال الجارية لإزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأضافت "عبدالمنعم"، أنه حتى الآن تم تسكين 2089 أسرة في مشروع الأسمرات السكني، المجهز بكامل الأثاث.



