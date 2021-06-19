4 مليار دولار إجمالي مبيعات المجوهرات والفضة في الصين خلال مايو

أظهرت بيانات رسمية أن استهلاك الصين من المجوهرات الذهبية والفضية استمر في التوسع في مايو وسط الانتعاش المطرد لسوق الاستهلاك المحلي.

وأظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء أن إجمالي مبيعات التجزئة للمجوهرات الذهبية والفضية ارتفع الشهر الماضي بنسبة 31.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 26.2 مليار يوان (حوالي 4.07 مليار دولار أمريكي).

وجاءت نسبة النمو بعد زيادة بنسبة 83.2 في المئة في مارس وزيادة بنسبة 48.3 في المئة في أبريل، بسبب القاعدة المنخفضة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أنه في مايو، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 12.4 بالمئة على أساس سنوي ، وكانت أعلى بنسبة 9.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.