Advertisements

برلمانية تقدم طلب إحاطة لاقتصار منصب رئيس الجامعة على الرجال

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:02 ص
أمل سلامة
أمل سلامة
كساب أحمد
Advertisements
كشفت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة حول اقتصار مناصب رئيس الجامعة على الرجال فقط.

وتابعت "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت: "فيه مؤامرة وعنف ضد المرأة لكي لا تُكمل نجاحها"، لافتًة إلى أن جميع مناصب رؤساء الجامعات قاصرة على الرجال فقط، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يساند المرأة، ولكن البعض يحارب هذه التوجهات.

وطالبت النائبة البرلمانية بمثول وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، لسؤاله حول سبب عدم احتلال المرأة منصب رئيس الجامعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الجامعة المرأة الرجال

أخبار تهمك

محمد صلاح يغيب في 5 مباريات عن ليفربول في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من مدرب البرتغال بعد الخسارة أمام ألمانيا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يوم

أخر تطورات مستقبل راموس بعد مغادرة ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزير التعليم لطلبة الثانوية بشأن الامتحانات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 4 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال

منال لاشين تكتب: أحوال بهية من الرئاسة لمصروف البيت

"برلماني" يتقدم باقتراح بتخصيص 15% في الكليات الحكومية لطلبة التعليم الخاص

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لإنشاء معهد عالي لتأهيل وتخريج قائدي قطارات السكك الحديدية

سؤال برلماني بشأن استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد

3 أسباب لتراجع تمثيل المرأة فى اللجان النوعية بمجلس النواب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

01:20 ص

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

11:34 م

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

12:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة