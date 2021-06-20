برلمانية تقدم طلب إحاطة لاقتصار منصب رئيس الجامعة على الرجال

كشفت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة حول اقتصار مناصب رئيس الجامعة على الرجال فقط.





وتابعت "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت: "فيه مؤامرة وعنف ضد المرأة لكي لا تُكمل نجاحها"، لافتًة إلى أن جميع مناصب رؤساء الجامعات قاصرة على الرجال فقط، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يساند المرأة، ولكن البعض يحارب هذه التوجهات.



