عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاءه مع رونالدو

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل لقاءه مع اللاعب كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى أنه المذيع المصري الوحيد الذي أجرى حوارا مع رونالدو.





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن رونالدو "شخصية أعجوبة"، مضيفا: "لما دخلت مدير أعماله بصلي من فوق لتحت وبيقولي من أنت.. عمرو أديب ده عندكم"، لافتا إلى أن رونالدو شخصية جذابة وذكي، ورجل أعمال من الطراز الأول.





وأضاف: "لما بدأنا الحوار والوقت خلص مدير أعماله جه عشان ينهي الحوار، ولكن رونالدو قاله استنى وكملنا الحوار.. رونالدو انبسط وحس أن في حاجة بتتقال، مش عشان أنا عظيم ولكن بسبب دعوة أمي ولذاذة المصريين".



