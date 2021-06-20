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عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاءه مع رونالدو

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:20 ص
عمرو أديب ورونالدو
عمرو أديب ورونالدو
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل لقاءه مع اللاعب كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى أنه المذيع المصري الوحيد الذي أجرى حوارا مع رونالدو.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن رونالدو "شخصية أعجوبة"، مضيفا: "لما دخلت مدير أعماله بصلي من فوق لتحت وبيقولي من أنت.. عمرو أديب ده عندكم"، لافتا إلى أن رونالدو شخصية جذابة وذكي، ورجل أعمال من الطراز الأول.

وأضاف: "لما بدأنا الحوار والوقت خلص مدير أعماله جه عشان ينهي الحوار، ولكن رونالدو قاله استنى وكملنا الحوار.. رونالدو انبسط وحس أن في حاجة بتتقال، مش عشان أنا عظيم ولكن بسبب دعوة أمي ولذاذة المصريين".

وتابع: "الناس دي بتتعب وبتعمل مجهود.. شوفوا جسم محمد صلاح قبل ما يسافر وبعد ما يسافر، ده حمادة وده حمادة تانية خالص، أنا دايما بقول يارب أختم حياتي الإعلامية زي ما رونالدو بيختم حياته الكروية".

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