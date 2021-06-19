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الجمهور يشيد بأداء منة شلبي فى مسلسل "ليه لأ"
السبت 19/يونيو/2021 - 11:54 م
ولاء عبد الناصر
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تصدر الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ” تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أشاد الجمهور عبر السوشيال ميديا بأداء الفنانة منة شلبي.
وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل ليه لأ 2 العديد من الأحداث المشوقة ، حيث يواجه يونس العديد من الصعوبات بعد أن قامت ندى “ منة شلبى” بـتبنيه ، منها اختلاف المستوى التعليمى، ورفض أسرة الأخيرة له .
يذكر أن "ليه لا" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول شخصية ندى التى تسعى إلى تبنى طفل فى ظل رفض المجتمع لتلك الفكرة، خاصة وأنها لم يسبق لها الزواج.
وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل ليه لأ 2 العديد من الأحداث المشوقة ، حيث يواجه يونس العديد من الصعوبات بعد أن قامت ندى “ منة شلبى” بـتبنيه ، منها اختلاف المستوى التعليمى، ورفض أسرة الأخيرة له .
يذكر أن "ليه لا" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول شخصية ندى التى تسعى إلى تبنى طفل فى ظل رفض المجتمع لتلك الفكرة، خاصة وأنها لم يسبق لها الزواج.
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