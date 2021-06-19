Advertisements

الجمهور يشيد بأداء منة شلبي فى مسلسل "ليه لأ"

السبت 19/يونيو/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تصدر الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ” تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أشاد الجمهور عبر السوشيال ميديا بأداء الفنانة منة شلبي.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل ليه لأ 2 العديد من الأحداث المشوقة ، حيث يواجه يونس العديد من الصعوبات بعد أن قامت ندى “ منة شلبى” بـتبنيه ، منها اختلاف المستوى التعليمى، ورفض أسرة الأخيرة له .

يذكر أن "ليه لا" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول شخصية ندى التى تسعى إلى تبنى طفل فى ظل رفض المجتمع لتلك الفكرة، خاصة وأنها لم يسبق لها الزواج.

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 11 ساعة

حسم الأمر.. نجم بيراميدز يقرر الرحيل نهاية الموسم

منذ أقل من ساعة

على نهج راموس.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من مدرب البرتغال بعد الخسارة أمام ألمانيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعة

أخر تطورات مستقبل راموس بعد مغادرة ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

11:34 م

أخر تطورات مستقبل راموس بعد مغادرة ريال مدريد

11:42 م

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم منتخب مصر

10:59 م

على نهج راموس.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

10:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة