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صاحب تمثال الرعب: "الموضوع وصل لأعلى مستوى شوفته في حياتي"

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:03 ص
تمثال الرعب
تمثال الرعب
كساب أحمد
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قال عصام محمود، صاحب التمثال المرعب بالإسماعلية، إن الهدف الأساسي من إنشاء التمثال الذي أثار مواقع التواصل الاجتماعي هو اعداد شيء جمالي، مشيرًا إلى ان التمثال لم ينتهي، وما شاهده الناس كان أول مرحلة من التمثال، معقبًا: "التمثال كان دعاية للمحل بتاعي اللي هيبع هدايا وتحف واكسسوار".

وتابع "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن أصدقائه قاموا بمشاركته في اعداد هذا التمثال، معقبًا: "لسه التمثال ماظهرش بشكل النهائي،..وانا هعمل نموذج صغير للتمثال داخل المحل".

وأضاف: "الموضع كبر، ووصل لأعلى مستوى شوفته في حياتي، كان في مسائلة ومشاكل مع الحي بسبب وضع التمثال المخالف"، لافتَا إلى أنه لم يضع التمثال داخل المحال لأنه حجمه كبير، معقبًا: "حطينا التمثال ساعة زمن في الشارع عشان ينشف، وبقينا تريند، والموضع كان رهيب".

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