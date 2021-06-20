صاحب تمثال الرعب: "الموضوع وصل لأعلى مستوى شوفته في حياتي"

قال عصام محمود، صاحب التمثال المرعب بالإسماعلية، إن الهدف الأساسي من إنشاء التمثال الذي أثار مواقع التواصل الاجتماعي هو اعداد شيء جمالي، مشيرًا إلى ان التمثال لم ينتهي، وما شاهده الناس كان أول مرحلة من التمثال، معقبًا: "التمثال كان دعاية للمحل بتاعي اللي هيبع هدايا وتحف واكسسوار".





وتابع "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن أصدقائه قاموا بمشاركته في اعداد هذا التمثال، معقبًا: "لسه التمثال ماظهرش بشكل النهائي،..وانا هعمل نموذج صغير للتمثال داخل المحل".



