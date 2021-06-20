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بإطلالة شبابية.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت النجمة ليلي علوي، جمهورها ومحبيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ليلي علوي بإطلالة شبابية مميزة، حيث ارتدت بدله أنيقة باللون البيج، ونال هذا اللوك الجديد إعجاب متابعيها وجمهورها.

ويُعرض حاليا للنجمة ليلي علوي فيلم "ماما حامل" من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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