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إعلامي لبناني: مصر تقود مشروعًا سياسيًا كبيرًا

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:44 ص
نديم قطيش
نديم قطيش
داليا الحسين
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قال الإعلامي اللبناني نديم قطيش، إنه لا يوجد من يتخيل سقوط مصر بسبب الإسلام السياسي كما حدث في العراق وسوريا ولبنان، والدول التي ضاعت بسبب الإسلام السياسي الشيعي، موضحًا: "مصر كانت هتضيع بسبب الإخوان السنة".

وأضاف "قطيش"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنّ من يدعم مصر ويقف جانبها هو وقوف بجانب التاريخ والإنسانية والوقوف مع النفس، مشدّدًا على أنّ ضياع مصر يعني سقوط العرب، وأن هناك صلة له بالمصريين كثير مما جعله قريب من مصر وشعبها، مؤكدًا أن هناك مشروعًا سياسيًا كبيرًا تقوده مصر.

وتابع: "هناك رغبة في دور مصر خارج حدودها بجانب وجود مساحة للدور الإقليمي لمصر"، مؤكدًا أنّ هناك قبولًا بالدور المصري من قبل الدول ومرغوب فيه، ولا يوجد دولة مستفزة من الدور المصري والتعامل المصري، كما أن هناك مشروع مصر بالتنسيق مع الدول العربية الأخرى.

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نديم قطيش مصر إعلامي لبناني

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