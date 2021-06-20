إعلامي لبناني: مصر تقود مشروعًا سياسيًا كبيرًا

قال الإعلامي اللبناني نديم قطيش، إنه لا يوجد من يتخيل سقوط مصر بسبب الإسلام السياسي كما حدث في العراق وسوريا ولبنان، والدول التي ضاعت بسبب الإسلام السياسي الشيعي، موضحًا: "مصر كانت هتضيع بسبب الإخوان السنة".





وأضاف "قطيش"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنّ من يدعم مصر ويقف جانبها هو وقوف بجانب التاريخ والإنسانية والوقوف مع النفس، مشدّدًا على أنّ ضياع مصر يعني سقوط العرب، وأن هناك صلة له بالمصريين كثير مما جعله قريب من مصر وشعبها، مؤكدًا أن هناك مشروعًا سياسيًا كبيرًا تقوده مصر.



