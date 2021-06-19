البنك الزراعي: تيسيرات جديدة لهيكلة مديونيات المتعثرين (فيديو)

أعلن علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري حزمة من التيسيرات الجديدة للمتعثرين بالبنك الزراعي تتضمن هيكلة الديون وتقليل الأقساط ومد فترات السداد بحسب اشتراطات البنك.

وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه «الجدعان» على فضائية القاهرة والناس 2، إن التيسرات الجديدة تتيح للمتعثرين المتعاملين مع البنك؛ الانضمام لمبادرة البنك لهيكلة ديون المزارعين، والتي استفاد منها 328 ألف مزراع، وأسقطت مديونيات تصل لـ6.3 مليار جنيه، منها 3.9 مليار أصل مديونيات و2.4 مديونيات متراكمة.



