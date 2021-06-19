Advertisements

البنك الزراعي: تيسيرات جديدة لهيكلة مديونيات المتعثرين (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 11:23 م
علاء فاروق
علاء فاروق
داليا الحسين
Advertisements
أعلن علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري حزمة من التيسيرات الجديدة للمتعثرين بالبنك الزراعي تتضمن هيكلة الديون وتقليل الأقساط ومد فترات السداد بحسب اشتراطات البنك.

وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه «الجدعان» على فضائية القاهرة والناس 2، إن التيسرات الجديدة تتيح للمتعثرين المتعاملين مع البنك؛ الانضمام لمبادرة البنك لهيكلة ديون المزارعين، والتي استفاد منها 328 ألف مزراع، وأسقطت مديونيات تصل لـ6.3 مليار جنيه، منها 3.9 مليار أصل مديونيات و2.4 مديونيات متراكمة.

وأوضح "غانم"، أن التيسيرات الجديدة يقدمها البنك الزراعي للمتعثرين الجدد، الذين كانوا منتظمين في السداد؛ ولم تشملهم مبادرة البنك الزراعي، لافتا إلى أنها تشمل إعادة هيكلة الديون وتقليل قيمة الأقساط ومد فترات السداد وفق آليات العمل واشتراطات البنك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تيسيرات للمتعثرين بوابة الفجر الفجر البنك الزراعي

أخبار تهمك

حسم الأمر.. نجم بيراميدز يقرر الرحيل نهاية الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

على نهج راموس.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ ساعة

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 11 ساعة

أخر تطورات مستقبل راموس بعد مغادرة ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يوم

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من مدرب البرتغال بعد الخسارة أمام ألمانيا

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ميرفانا ماهر تكتب: الحكومة تستعد لإسقاط 118 مليار جنيه ديونا على المصريين

"البنك الزراعي" يكشف تفاصيل مبادرة تسوية ديون المتعثرين (فيديو)

البنك المركزي يسقط ديون بـ 9.9 مليار جنيه عن المتعثرين

برلماني: 20 مليار جنيه قيمة محفظة القروض متناهية الصغر (فيديو)

الدولة تستورد سلالات عالمية من الماشية باستثمارات 2 مليار جنيه

"الريف المصري" تصدر حزمة قرارات جديدة لتشجيع مزارعى المغرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

11:34 م

أخر تطورات مستقبل راموس بعد مغادرة ريال مدريد

11:42 م

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

05:27 م

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم منتخب مصر

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة