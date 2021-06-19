بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على الاطاحة بخدمات ثلاثي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبدى موسيماني، في التخلص من خدمات السنغالي أليو بادجي بصفة نهائية، عقب انتهاء إعارته إلى صفوف أنقره جوتو التركي، والذي هبط إلى القسم الثاني.





كما وافق المدير الفني، على إعارة كل من الكونغولي والتر بواليا ومروان محسن، مهاجمي الفريق، لمدة موسم، بالميركاتو الصيفي.





ولم يثبت الثنائي جدارتهم تحت قيادة بيتسو موسيماني، وظلوا على دكة البدلاء في أغلب المباريات، بعد غياب التوفيق عنهم بالمرحلة الماضية.