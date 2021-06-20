التعليم العالي: شراكات بين الجامعات المصرية والعالمية (فيديو)

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عن حجم الطفرة الهائلة التي شهده البحث العلمي والجامعات بالقيام ببعض الشراكات مع الجامعات الدولية البريطانية أو الأمريكية.





وقال "عبدالغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إنّ الجامعات المصرية تقوم بشراكات مع الجامعات ذات التصنيف الدولي والذي يقدم نظرة مشتركة وبرامج تعليم جيدة تزداد قيمتها.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن هذه الشراكات لا تقتصر فقط على الجامعات الأهلية أو الخاصة، ولكن أيضًا هناك شراكات مع الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم استحداث أفرع لجامعات أجنبية دولية في مصر وإضافة بعض تخصصاتها مثل الاقتصاد والهندسة.



