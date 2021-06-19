حسم الأمر.. نجم بيراميدز يقرر الرحيل نهاية الموسم

اتخذ المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قرارًا نهائيًا بالرحيل عن صفوف الفريق السماوي، نهاية الموسم الجاري.

ويتبقى في عقد المهدي سليمان مع بيراميدز موسم واحد، حيث ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

جاء قرار المهدي سليمان بالرحيل عن صفوف بيراميدز، في نهاية الموسم الجاري، بسبب صعوبة مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أرواباوينا، على شريف إكرامي.

وينتظر المهدي سليمان لنهاية الموسم الجاري، لدراسة جميع العروض المقدمة له من أندية الدوري الممتاز، لاختيار أفضلها.

وعاد صاحب الـ33 عامًا، للمشاركة في التدريبات الجماعية مع نادي بيراميدز، في الفترة الماضية، بعد انتهاء أزمته مع إدارة النادي.