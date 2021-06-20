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عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فترة حكم الإخوان

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:16 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، قائلا: "مفيش مستثمر في فترة الإخوان إلا وكان لازم يعدي على خيرت الشاطر الأول".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن الإخواني خيرت الشاطر توجه للإمارات خلال فترة حكمهم، وطالبهم بأموال، معلقا: "لما قالوا له هنشوف، قالهم طب في مصريين محبوسين منهم 22 إخواني، طلعوا الإخوان بس".

وأضاف الإعلامي: "كان بيحكمنا قايمة شيوخ، مش بيفهموا حاجة خالص، كان فيهم واحد بس مدقدق، وهو خيرت الشاطر، ومن ستر ربنا أنه مجاش رئيس".

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مصر خيرت الشاطر الإخوان

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