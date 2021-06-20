عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فترة حكم الإخوان

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، قائلا: "مفيش مستثمر في فترة الإخوان إلا وكان لازم يعدي على خيرت الشاطر الأول".





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن الإخواني خيرت الشاطر توجه للإمارات خلال فترة حكمهم، وطالبهم بأموال، معلقا: "لما قالوا له هنشوف، قالهم طب في مصريين محبوسين منهم 22 إخواني، طلعوا الإخوان بس".



