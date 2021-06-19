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أخر تطورات مستقبل راموس بعد مغادرة ريال مدريد
السبت 19/يونيو/2021 - 11:42 م
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية أسبانية، عن آخر تطورات بشأن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس،
مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد.
وينتهي
عقد راموس مع الفريق الملكي في الشهر الحالي، وأعلن اللاعب الإسباني، رحيله
رسميًا عن النادي الملكي.
وبحسب
المعلومات الواردة ببرنامج "الشيرنجيتو"، فإن سيرجيو راموس لديه أكثر
من عرض الآن، للانتقال إلى نادٍ جديد مجانًا في الموسم المقبل".
وأضاف:"وسبق
وطلب راموس من أحد الأندية الراغبة في ضمه، الحصول على مكافأة توقيع بقيمة 20
مليون يورو".
وقد
طلب راموس، أن يبلغ راتبه السنوي في الفريق الجديد، 15 مليون يورو.
وأختتم
البرنامج الشيرنجيتو، أن مانشستر سيتي ليس ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع
سيرجيو راموس الآن.
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