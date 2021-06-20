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"الإسكان الاجتماعي" لـ المستفيدين: لا تستلموا أي وحدة إلا بعد معاينتها (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:46 ص
مي عبد الحميد
مي عبد الحميد
داليا الحسين
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قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق في انتظار الشروط التفصيلية التي سيصدرها البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري الجديدة، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة طبقًا للمبادرة ستكون 3% فقط بمدة تصل إلى 30 سنة.

وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المُذاع عبر فضائية "المحور": ""نحن في انتظار إطلاق المبادرة بشكل رسمي، ومن المتوقع أن تكون بنهاية الشهر الجاري"، لافتا إلى أنه مبدئا سيكون سعر الوحدة لا يتجاوز مليون و600 ألف جنيه أو مليون و400 ألف جنيه، والحد الأقصى لدخل للأسرة 14 ألف جنيه وللأعزب 12 آلاف جنيه، معلقة: أى حد تحت الدخل ده يستطيع الحصول على وحدة".

وتابعت: "وقعنا مع 22 بنكًا ضمن مبادرة التمويل العقاري لوحدات الإسكان"، ونعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه المتقدمين للحصول على وحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري".

وناشدت المستفيدين بعدم استلام أي وحدة سكنية قبل معاينة تشطيبها، والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات التي تم وضعها ضمن شروط المبادرة".

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الكلمات المفتاحية

التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي

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