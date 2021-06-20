دار الأوبرا: فتحنا تحقيقًا موسعًا في واقعة "قطة المهرجان"

قال مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن هناك مبالغة في واقعة "قطة المهرجان" التي أثارت الجدل، لافتًا إلى أنّها كانت موجودة باستمرار في المسرح الصغير منذ سنوات، مضيفًا: " أولاد القطة موجودين في حديقة الأوبرا، وهناك عدد من القطط الأخرى محدش جه ناحيتهم، ولا أحد يقبل أنّ تُسمم هذه القطة أو غيرها".





وأضاف "صابر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت، أنّ هناك تحقيق موسع حول هذه الواقعة، مستطردًا: "خاطبنا الطب البيطري للتعامل مع ظاهرة انتشار القطط داخل الدار، ولاسيما هذه القطة التي دخلت إلى المسرح الصغير، وتلقينا شكاوى من المهندسين والفننين بإمكانية حدوث أي خلل بسببها".





وفي تصريحات سابقة نفي "صابر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، أنّ يكون عدد القطط التي توفت أكثر من واحدة معقبًا: "كانت قطة واحدة وفوجئت على التواصل الاجتماعي أنّ القصة تحولت لصيغة الجمع "قطط".





وأضاف أنّ "القطة بعدما أنجبت صغارها أحدثت ضجيجًا، الأمر الذي دفعنا للاتصال بالجهات المختصة ممثلة في مديرية الطب البيطري، للتعامل معها فنيًا وبالفعل أخذوا صغارها ووضعوها في الحديقة الخارجية".





وأكد أنه لم يعلم بتفاصيل التعامل مع القطة، لأنه أُخطر بأن التعامل معها حدث وفقًا لتقرير طبي، لكنه فوجيء بالحديث عن أنّ القطة ماتت، مستطردًا: "عندنا عشرين قطة شبهها موجودة في ساحة الأوبرا الخارجية، وماحدش عملهم حاجة".



