Advertisements

الخارجية التونسية تؤكد الالتزام الثابت بالمباديء والقيم الكونية لحماية اللاجئين

السبت 19/يونيو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
Advertisements
 أكدت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التزام تونس الثابت بالمباديء والقيم الكونية لحماية اللاجئين وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لاستقبال الوافدين من اللاجئين.

وذكر بيان للخارجية التونسية صدر اليوم /السبت/ أن ذلك يأتي بمناسبة إحياء تونس وسائر المجموعة الدولية، اليوم العالمي للاجئين، الذي ينتظم هذا العام تحت شعار "معا نتعافى ونتعلم ونتألق".

وأشار البيان إلى أن تونس ستواصل جهودها الحثيثة سواء على مستوى التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف من أجل وضع مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة اللجوء أو على الأقل احتواء تداعياتها من خلال معالجة أسبابها العميقة ومسبباتها بما في ذلك خاصة نزع فتيل الأزمات والحروب وإيجاد تسوية سلمية للصراعات عبر العالم.

وأوضح البيان أن وجود أكثر من 80 مليون لاجيء عبر العالم، يدعونا اليوم كمجموعة دولية إلى تحمل المسؤولية جميعا من أجل ضمان استجابة أفضل وأكثر عدالة وإنصافا لأزمات اللاجئين.

وفي السياق، دعت تونس جميع الشركاء من دول ومنظمات ومجتمع مدني إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتضامن المتكافيء من أجل ضمانِ المساواة بين الشعوب وإعمال حقوقها الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الحق في التنمية.

كما أكدت أن معالجة ظاهرة اللجوء تستدعي إرساء شراكات فاعلة يرتبط فيها البعد الإنساني بالتنموي وتأخذ بعين الاعتبار جميع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والمناخية، بما يسهم في بناء قدرات اللاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة على حد سواء ومساعدتهم على الصمود في مجابهة الأزمات وبما يضمن الانتقال من تحقيق التعافي الشامل إلى بناء مستقبل صحي وأفضل، جامع وشامل للجميع.

أخبار تهمك

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أخر تطورات مستقبل راموس بعد مغادرة ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 22 دقيقة

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 11 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 14 ساعة

على نهج راموس.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من مدرب البرتغال بعد الخسارة أمام ألمانيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

موعد مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يوم

حسم الأمر.. نجم بيراميدز يقرر الرحيل نهاية الموسم

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

11:34 م

أخر تطورات مستقبل راموس بعد مغادرة ريال مدريد

11:42 م

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم منتخب مصر

10:59 م

على نهج راموس.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

10:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة