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خبير لوائح: على إدارة الأهلي تقديم شكوى عاجلة ضد الترجي لحفظ الحقوق

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكد محمد بيومي، خبير لوائح رياضية، أن أحداث الشغب التي حدثت خلال مباراة الترجي التونسي والأهلي في بطولة إفريقيا أمور تحدث دائما ولن تمر مرور الكرام.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن":"أن الإتحاد الإفريقي حذر إدارة الترجي من تكرار حالات الشغب لأن ذلك سيعرضهم لعقوبات قاسية للغاية نظرا لتكرار هذا الأمر خلال السنوات الاخيرة".

وأكمل:"يجب على إدارة الأهلي أن تقدم شكوى رسمية خلال ساعتين بعد نهاية المباراة لذكر كل ما حدث للإتحاد الإفريقي لحفظ حقوق الفريق لأن ما حدث لا يمت لكرة القدم".

واختتم:"من الممكن أن تطلب إدارة الأهلي تعويض مادي بسبب القنابل التي تم إلقائها على ملعب المباراة لأنها خانقة للغاية وتؤثر على سلامة اللاعبين وأيضا ذكر عدد الجماهير الزائدة على ملعب المباراة".

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