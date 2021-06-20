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بمكياج جريء.. حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ومتابعيه، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت حنان مطاوع بإطلالة مميزة، حيث ارتدت توب أبيض ذا أكمام مكشوفة و اعتمدت علي مكياج جريء، وعلقت قائلة "ابتسامتك الأعجوبة الثامنة، أما السبع السابقات كلها أنت".


يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع كانت في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

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