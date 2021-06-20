صكوك أرامكو السعودية تستقطب 100 مستثمر جديد

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية، أرامكو السعودية، أنها نجحت في جمع ستة مليارات دولار بعد بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقومة بالدولار الأمريكي إلى كبار المستثمرين المؤسسين، إذ استقطب الإصدار أكثر من 100 مستثمر جديد ومن دول مختلفة.

ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح من الصكوك الرئيسة غير المضمونة، الصادرة في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي أنشأته أرامكو السعودية حديثا، مع العوائد التي تم جمعها للأغراض العامة للشركة.

وتضمنت الشرائح الثلاث ما يلي، صكوك بقيمة مليار دولار، مستحقة في عام 2024، بمعدل ربح 0.946 في المائة، وصكوك بقيمة ملياري دولار، مستحقة في عام 2026، بمعدل ربح 1.602 في المائة، وصكوك بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مستحقة في عام 2031، بمعدل ربح 2.694 في المائة.

وأكد المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن نجاح أرامكو في جمع ستة مليارات دولار بعد بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقومة بالدولار إلى كبار المستثمرين المؤسسين يعد الأكبر في تاريخ إصدار صكوك بالدولار للشركات في العالم، حيث تجاوز الاكتتاب في الإصدار 20 ضعفا من الطلب الأولي.

وبين أن ذلك يعكس الثقة الكبرى لمستثمري أسواق المال العالمية في قدرات أرامكو السعودية واستراتيجياتها المستقبلية، وفي صناعة الطاقة في المملكة وقوة القطاع المالي والاقتصادي بشكل عام.

وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس رصيد الثقة الكبير والمركز المالي القوي لأرامكو السعودية وما تتمتع به من أداء وانضباط ومرونة وتميز تشغيلي، مشيدا بالدور المحوري الذي يقوم به موظفو وموظفات الشركة وما عرفوا به من كفاءة في أعمالهم المختلفة في المملكة وحول العالم لتحقيق أعلى درجات التميز والموثوقية.

من جهته، أعرب خالد الدباغ النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية عن سعادته بالإقبال القوي على الطرح الدولي الأول للصكوك الذي أدى إلى تحقيق أكبر سجل طلبات على الإطلاق على مستوى العالم لصفقة صكوك مقومة بالدولار، حيث تجاوزت الطلبات 60 مليار دولار.

وأفاد بأن نجاح هذه الصفقة يمثل تأييدا قويا من المستثمرين الدوليين لمكانة أرامكو السعودية الرائدة في قطاع الطاقة وقدرتنا على تحقيق استراتيجية الشركة طويلة الأجل، وقد استقطب هذا الإصدار أكثر من 100 مستثمر جديد ومن دول مختلفة، منهم من لم يسبق له الاستثمار في الصكوك.

وتمت تسوية الصفقة في 17 حزيران (يونيو) 2021، مع إدراج