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التعليم العالي: ندرس إمكانية تخرج الطالب من كليتين في نفس الوقت (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:33 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال اجتماع معهم منذ عامين بتحديث المناهج الدراسية، لافتا إلى أنهم توصلوا إلى تطبيق نظام الساعات المعتمدة، ولكنهم كانوا يصطدمون بنص في اللائحة يحدد سنوات الدراسة لكل كلية.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الطالب إذا حصل على عدد الساعات المطلوبة يمكنه التخرج على أن يكون هناك حدًا أدنى لعدد السنوات بكل كلية، منوها بأنّ المجلس الأعلى للجامعات اقترح تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تخرج الطالب من كليتين معا وفقا لضوابط معينة، بحيث يتخرج الطالب من كلية الإعلام، ويحصل على شهادة من كلية الحقوق على سبيل المثال.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ مصر دولة التعليم بها مجاني وفقا للدستور، وكل طالب يظل في الكلية سنة زيادة هو فاتورة على الدولة، منوها بأنّ نظام الساعات الدراسية سيوفر سنة بشرط عدم الإخلال بالمحتوى الأكاديمي والعلمي للتخصص.

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خالد عبد الغفار السيسي الجامعات التعليم العالي التعليم

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