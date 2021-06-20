لماذا استخدمت "الصحة العالمية" الرموز الرومانية للتعبير عن سلالات كورونا؟

كشف أحمد العطافي، أستاذ الميكروبولوجيا الحيوية في الهند، السبب وراء استخدام الرموز الرومانية للتعبير عن سلالات فيروس كورونا بداية من البريطانية إلى الهندية.





وقال "العطافي" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن منظمة الصحة العالمية لجأت إلى استخدام الرموز الرومانية للتعبير عن السلالات بعدما شعرت الدولة بالإساءة وكأن تسمية السلالة باسم الدولة يمثل إساءة لهذه الدول ومواطنيها.





وأشار إلى أنه أُطلق اسم "ألفا" على المتحور البريطاني، "بيتا" على المتحور الجنوب إفريقي، "غاما" على المتحور البرازيلي، و"دلتا" على الهندي، موضحًا أنّ هذه التحورات أظهرت تغيرًا في سلوك الفيروسات وغيرت في خصائصه.



