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وزير التعليم يكشف مفاجأة عن عدد مشاهدات المنصات التعليمية

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:21 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جانبًا من إحصائيات مشاهدات المنصّات التعليمية التي أطلقتها الدولة للطلاب، معلقا: "الأرقام تفرّح".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن عدد مشاهدات قناة مدرستنا 1 على موقع يوتيوب خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر بلغت 14.5 مليون، حيث أضيف إلى المنصة حوالي 1000 فيديو جديد.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ عدد المشاهدات لمنصة "ذاكر" على "بنك المعرفة" وصل إلى 462 مليون مشاهدة، وقناة "مدرستنا 2"، بلغ عدد مشاهداتها 5 ملايين مشاهدة خلال 3 أسابيع، وهذا يؤكد أنّ الطلاب يتعلمون بشكل جديد، متابعا: "عدد المشاهدات يدل على أنّ الطلاب بيذاكروا من المنصات التعليمية".

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وزير التعليم طارق شوقي المنصات التعليمية

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