وزير التعليم يكشف مفاجأة عن عدد مشاهدات المنصات التعليمية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جانبًا من إحصائيات مشاهدات المنصّات التعليمية التي أطلقتها الدولة للطلاب، معلقا: "الأرقام تفرّح".





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن عدد مشاهدات قناة مدرستنا 1 على موقع يوتيوب خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر بلغت 14.5 مليون، حيث أضيف إلى المنصة حوالي 1000 فيديو جديد.



