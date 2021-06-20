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لطيفة التونسية توجه رسالة للأهلي بعد فوزه على الترجي

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:42 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجهت المطربة لطيفة التونسية، رسالة تهنئة إلى النادي الأهلي بفوزه على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف.

وكتبت لطيفة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "ألف مبروووووك للأهلي وهارد لاك للترجي".


ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجي على ملعب استاد السلام يوم 26 يونيو الجارى، وهو بناء على طلب الأهلى والذى فضل نقل المباراة من استاد القاهرة على ملعب استاد السلام .

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