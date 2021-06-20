يوسف الحسيني: العربية "نصر E70" سعرها هيبقى في متناول الأسرة المصرية (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر لم تنتج سيارة جديدة منذ ما يقرب من 35 عامًا، وفي إطار التماشي مع التوجهات العالمية عملت مصر على إنتاج العربية "نصر E70"





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن السيارة "نصر E70" ستكون في متناول الأسر المصرية، وصاحب السيارة الأجرة الذي يريد تغير سيارته التقليدية لسيارة تعمل بالكهرباء.



