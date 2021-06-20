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يوسف الحسيني: العربية "نصر E70" سعرها هيبقى في متناول الأسرة المصرية (فيديو)
الأحد 20/يونيو/2021 - 06:01 ص
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر لم تنتج سيارة جديدة منذ ما يقرب من 35 عامًا، وفي إطار التماشي مع التوجهات العالمية عملت مصر على إنتاج العربية "نصر E70"
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن السيارة "نصر E70" ستكون في متناول الأسر المصرية، وصاحب السيارة الأجرة الذي يريد تغير سيارته التقليدية لسيارة تعمل بالكهرباء.
وأشار إلى أن السيارة "نصر E70" موفرة للغاية، خاصة ان الماتور غير معقد، وها يقلل من ميزانية صيانة السيارة، معقبًا: "الصيانة بسيطة جدًا للسيارة"
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