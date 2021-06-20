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أسعار صرف "الدولار" بداية تعاملات اليوم الأحد 20 يونيو 2021 بالبنوك

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:04 ص
اسعار الدولار مقابل الجنيه
اسعار الدولار مقابل الجنيه
الفجر الاقتصادي
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 استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 20  يونيو 2021،   بعد قرار البنك المركزي تثبيت اسعار الفائدة على الجنيه الاسبوع الماضي.


أسعار الدولار اليوم الاحد 20-6-2021 :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.58 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.6 جنيه للشراء.

15.7 جنيه للبيع.

 

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